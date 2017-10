Polícia Federal apreende nove quilos de drogas, armas e munições em ônibus

A Polícia Federal prendeu neste sábado (28) um homem, de 36 anos, que estava em um ônibus com destino a Sena Madureira. Junto com ele foram encontrados 9 kg de maconha, 62 munições de três tipos diferentes de armas e mais uma escopeta calibre 12.

Em nota, a PF informa que fazia uma barreira na BR-364 no antigo posto de pesagem há 75 km de Cruzeiro do Sul quando realizou as apreensões.