Polícia do Amapá é a que mais mata no Brasil, diz ranking anual de segurança

As forças policiais do Amapá são as que mais matam no Brasil, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que reuniu casos de 2015 para 2016. A taxa de mortes em ações policiais no estado foi de 7,5 em 2016. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 7,5 morreram por decorrência de ação policial. A média nacional é de dois casos para cada 100 mil habitantes.