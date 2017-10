OMISSÃO: Motorista embriagado foge após atropelar mulher

O motorista de um automóvel modelo Ford Focus de cor prata fugiu após atropelar e deixar uma motociclista ferida na tarde desta segunda-feira (30) na Avenida Amazonas com Salgado Filho, bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho.

De acordo com testemunhas, o homem invadiu a preferencial e atingiu violentamente a mulher que seguia na Avenida Amazonas em uma motocicleta Honda Biz. O motorista chegou a aguardar no local, mas logo depois que populares perceberam que ele estava sob efeito de álcool, entrou no carro e fugiu.

A placa do veículo foi anotada e repassada à policiais militares da Companhia de Trânsito que atenderam a ocorrência. A vítima foi socorrida para a UPA Leste e a moto com a documentação atrasada apreendida.