No AC, técnico emagrece 35 kg e cria grupo de exercícios para ajudar outras pessoas

– A gente quer mudar, mas o nosso corpo estranha. Cheguei a ter excesso de stress e até tonturas, mas consegui superar. Hoje evito carboidratos, não como arroz, não bebo refrigerantes e nem como nada gorduroso. Consumo carboidrato apenas quando vou correr e no jantar, apenas consumo torradas e chás. Já fiz corridas de 21km, três de 28 km, participei da meia maratona da Polícia Civil, dos Loucos por Corrida e do Acre Run também – explica.

Ao todo, Varney participa de cinco grupos, entre eles, o “Acre Run” que organiza corridas e o “Loucos Por Corridas” que percorrem ao menos 20 km durante encontros aos domingos, pela manhã. O técnico lembra que durante os exercícios conheceu um professor que o convidou para fazer crossfit. Hoje ele faz HIIT, abreviação de High Intensity Interval Training, termo inglês para Treino Intervalado de Alta Intensidade, que tem como objetivo treinar a resistência e também conseguir o emagrecimento. Os participantes se reúnem às terças, às 5h30, e aos sábados, às 6h.

Foi durante esses eventos gratuitos que ele e outros dois amigos decidiram criar o grupo “Quintas das Ladeiras” em que largam, todas as quintas às 5h, na Usina de Artese seguem até a rotatória do bairro Custódio Freire. Nesse percurso, os participantes sobem e descem três ladeiras, na ida e na volta.

– Quando olho como eu era, fico feliz pelo tanto que melhorei e o quanto consegui mudar. É muita felicidade. Convido a todas as pessoas que queiram participar desses grupos que venham. É tudo gratuito, o importante é a pessoa ir. A motivação a gente dá para ela lá. O grupo aceita todos os tipos de pessoas. Ajudamos a perder gordura, a ter uma boa saúde, motivando as pessoas a participar do Hiit Treinamento. Tem pessoas de todas as idades e tamanhos. O importante é começar – finaliza.