Neymar estaria arrependido de ter deixado o Barcelona, diz jornal

Segundo a imprensa espanhola, a culpa da insatisfação do brasileiro é o treinador do PSG, Unai Emery

A imprensa espanhola noticiou nesta segunda-feira (30) que Neymar, semanas depois de ter deixado o Barcelona, estaria arrependido com a ida para o Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o craque brasileiro está insatisfeito com os métodos do treinador do PSG, Unai Emery, e já deixou isso bem claro em conversas com amigos.

Reconhecendo que pode ter cometido um erro ao se mudar para Paris, o atacante ainda não estaria adaptado à cidade, razão pela qual ainda não se sente completamente “em casa”.

Além disso, ainda há um outro fator que parece incomodar Neymar: a relação que ele tem com alguns colegas de vestiário. À parte, os familiares e amigos do camisa 10 do PSG também também não estariam satisfeitos com a mudança de cidade.

Por agora, é certo que o ex-jogador do Barcelona terá que continuar por algum tempo em Paris. Não se sabe se o clube tomará medidas para deixar o craque principal da equipe mais satisfeito.