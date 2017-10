Na briga pelo título, Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesta segunda

Com a derrota do Corinthians para a Ponte Preta no domingo, o Verdão agora só depende de si para ser campeão brasileiro

O Palmeiras recebe o Cruzeiro nesta segunda-feira (30), no Allianz Parque, em São Paulo, e uma vitória pode diminuir de seis para três a diferença de pontos para o líder Corinthians, que perdeu para a Ponte Preta no domingo (29).

Vale ressaltar que, com o revés do Timão, o Verdão agora depende apenas de si para ser campeão brasileiro, pois as equipes se enfrentam no próximo domingo (5) e, em caso de vitória, o Palmeiras assume a liderança da competição. As equipes ficariam com 59 pontos, mas o Porco teria uma vitória a mais.

A partida entre Palmeiras e Cruzeiro encerra a 31ª rodada do Brasileirão e o apito inicial está marcado para às 20h.