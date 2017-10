LUTO: Radialista Carlúcio Roque vai a óbito no Hospital de Sena Madureira

Carlúcio Roque começou a trabalhar na Rádio FM de Sena no ano 2000, sendo um dos primeiros locutores da referida emissora.

A comunidade de Sena Madureira está de luto. Na noite deste domingo, 29, faleceu no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes o radialista Carlúcio Roque – um dos profissionais mais experientes da comunicação local. Há vários meses, ele vinha lutando contra um câncer no pulmão.

Recentemente ele foi internado no hospital de Sena Madureira reclamando de cansaço e outras complicações por conta do tratamento de quimioterapia. Ontem à tarde sua situação piorou bastante e a equipe médica chegou a conclusão de que o mesmo teria que ser transferido para Rio Branco. No exato momento em que Carlúcio estava sendo entubado para entrar no SAMU, acabou não resistindo.

Seu corpo está sendo velado em sua própria residência, situada à Rua Cunha

Vasconcelos, Bairro do Bosque, e o sepultamento ocorrerá na tarde de hoje no Cemitério São João Batista.

COLEGAS DE TRABALHO PRESTAM HOMENAGENS E LAMENTAM A PERDA

O radialista Sorriso Show esteve presente no hospital João Câncio Fernandes e disse se tratar de uma grande perda. “O Carlúcio sempre foi uma pessoa querida entre todos nós, um grande profissional e acima de tudo um amigo. Estamos sofrendo muito com sua partida. Que Deus possa consolar os familiares nesse momento de dor, aliás consolar todos nós porque foi uma grande perda”, comentou emocionado.

O jornalista Edinaldo Gomes também lamentou profundamente a perda de seu colega de trabalho. “Quando comecei a trabalhar na Rádio Dimensão FM, em 2001, o Carlúcio já trabalhava lá. Aprendi muito com ele. Pra todos nós ficam as boas lembranças e a certeza de que você, Carlúcio, estará pra sempre em nossos corações”, comentou.

Bastante emocionado, o pastor Celso Gregório de Lima, diretor geral da Rádio Dimensão FM, se solidarizou com a família, pedindo o conforto de Deus nesse momento de profunda dor. “É um momento realmente de muita comoção. O Carlúcio trabalhava conosco desde a fundação da Rádio FM. Hoje, aqui no hospital, ainda conseguimos falar com ele por alguns minutos. Nesse momento, só podemos pedir a Deus que nos ajude a superar essa dor”, salientou.

DO CEARÁ PARA O ACRE

Carlúcio Roque é oriundo de uma família de radialistas, com fortes raízes em Sobral, interior do estado do Ceará. Seu pai Carlos Roque (Já falecido) trabalhou na Rádio Difusora de Sena e também na Dimensão FM. Seus irmãos Henrique Roque e Roque Junior que moram em Sena Madureira também são radialistas.

Carlúcio tinha 45 anos de idade, era casado e pai de dois filhos.