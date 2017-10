Irmãs são achadas nuas e feridas em Rondônia; padrasto é suspeito

Meninas têm 5 e 7 anos de idade, respectivamente

Irmãs, de 5 e 7 anos, repectivamente, foram encontradas nuas, com queimaduras e vários ferimentos pelos corpos em Rolim de Moura, Rondônia, na manhã deste domingo (29). As duas meninas estavam na na Linha 180, KM-6, na zona rural da cidade, e foram encontradas por moradores da região, que acionaram a Polícia Civial. As crianças estavam conscientes, mas com “muita dor” e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Hospital Municipal, onde permanecem internadas.

“Elas estavam sem roupas e com os corpos queimados. A mais velha estava com queimadura de 2º grau em quase todo o corpo, além disso, ela tinha vários ferimentos e um corte profundo na cabeça. A mais nova também tem queimaduras, só que com menor intensidade, porém, apresentava diversos hematomas e diversos dentes quebrados, provavelmente por socos”, detalhou o sargento bombeiro Marcos Antunes, ao G1.

Conforme os militares, a menina de 7 anos disse que o autor da agressão foi o padrasto, a quem chama de pai. “Infelizmente, ele ainda não localizado”, informou o sargento. De acordo com a Polícial Civil, que investiga o crime, próximo às meninas estava um carro branco, com as portas abertas. As roupas delas estavam queimadas dentro do mato.