Inscrições para casamento homoafetivo foram prorrogadas devido baixa procura; mais de 10 casais inscritos

Com apenas 13 casais inscritos para a 1ª Edição do Casamento Coletivo do Projeto Casar é Legal, destinado ao público Homoafetivo, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) decidiu prorrogar as inscrições até o dia 5 de novembro.

As inscrições podem ser realizadas das 8 às 14h, na sala 206 da sede da Defensoria Pública, localizada na Rua Custódio Freire, 26, Bosque. Os documentos necessários são as cópias do RG, CPF, registro de nascimento e comprovante de endereço.

O projeto Casar é Legal é uma ação social gratuita para aqueles que não possuem condições financeiras para custear o serviço. O objetivo do projeto é garantir a cidadania, resgatar a dignidade humana e ressaltar o combate à intolerância e ao preconceito.

A cerimônia do casamento coletivo está prevista para ocorrer dia 1º de dezembro, às 15 horas, na nova sede da DPE/AC, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, 3057, Vila Ivonete.