Fecomércio/AC realiza curso para ajudar empresários a aumentarem as vendas pelas redes sociais nesta terça e quarta-feira

Como utilizar as redes sociais, tão comuns no nosso cotidiano, para alavancar as vendas? Para responder esta resposta, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) realiza, nesta terça-feira, 31, às 19 horas; e nesta quarta-feira, 1, a partir das 9 horas, o curso “Aumente suas vendas nas redes sociais”, ministrada pelo professor publicitário e empreendedor na empresa Mentes Digitais, Gabriel Leite. O evento acontece no auditório da instituição, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 2.473, Bosque.

Leite relembra que, nos últimos anos, tudo mudou no que tange principalmente à tecnologia e às mídias sociais. O palestrante complementa, ainda, que vivemos uma era de transformação digital, que impacta diretamente o comportamento das pessoas e, por consequência, seus negócios.

“Há 10 anos, não existiam Iphone, Android, Uber, Airbnb, Instagram, Whatsapp, Snapchat, Spotify, óculos de realidade virtual, entre outros. Esta transformação impacta em mudanças em organizações, estamos diariamente aprendendo a lidar com a tecnologia. A internet não é só uma mídia, é uma nova forma de expressão do ser humano e, com isso, surge o principal desafio das empresas: como se comunicar com as pessoas”, questiona.

Para Gabriel, as empresas não podem mais se limitar e, para não serem ignoradas, as marcas necessitam atingir à alma dos clientes. “E só se consegue isso através do relacionamento diário, interativo e transparente, o famoso engajamento: para vender nas redes sociais, é necessário reaprender a se comunicar com o consumidor, inovar na maneira de se fazer marketing e, principalmente, entender as pessoas”, diz.

O palestrante explica que, caso o empresário consiga, por meio das redes sociais, deixar o cliente mais feliz e inteligente, tende a reter a atenção e, com o tempo, conquistar. “As redes sociais ajudam a vender, pois têm o poder de se fazerem presentes na vida dos seus consumidores. As vendas são consequência de uma conquista diária, pautada no relacionamento” afirma.

De acordo com o presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, o objetivo é desenvolver uma presença online ampliando a visibilidade da marca, utilizando as principais funcionalidades das mídias sociais. Domingos, diz que, às vezes, fica difícil para o empresário saber para onde deve direcionar seu foco nas redes sociais. “Por isso, estamos lançando esse curso, para que o empresário saiba analisar para poder então investir, de modo que ele saiba em qual rede social esta o seu público”, explica.

A programação do curso inclui a essência da transformação digital, a evolução da internet, as redes sociais como plataformas de relação, interação, entretenimento e comunicação, dentre outros temas relevantes. O valor do investimento é R$ 100 e, para empresários com a contribuição sindical em dia, o valor fica R$ 80. As inscrições podem ser realizadas no momento do curso, conforme programação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3212.4800

Sobre o palestrante

Leite é pós-graduado em marketing digital, cofundador de uma das primeiras agências especializada em mídias sociais, a Mentes Digitais. É, também, um dos organizadores do Meetup Growth Hacking, em Florianópolis, colunista do portal e-commerce brasil, ministra aulas, cursos e palestras sobre comunicação e marketing digital pelo Brasil.