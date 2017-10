Família faz campanha para viajar com bebê diagnosticada com doença de pele rara em Rio Branco

Com apenas 24 dias, a pequena Yasmin Saldanha dos Prazeres foi diagnosticada com uma doença de pele rara que deixa o corpo dela cheio de bolhas, que depois se tornam feridas. Ela tem epidermólise bolhosa – doença genética rara caracterizada por grande sensibilidade da pele.

“A gente passou dois dias no hospital. No terceiro dia a gente foi embora, a partir do quarto dia começou a surgir bolhas no restante do corpo dela, umas menores e outras bem maiores. A gente estoura e elas crescem mais”, conta.