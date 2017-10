Empresa disponibiliza passagens de Rio Branco a CZS com preço promocional

Os destaques da promoção são as passagens aéreas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 344,65 com as taxas de embarques incluídas para viagem no dia 31 de outubro, próxima terça-feira. Você pode aproveitar essa promoção para passar o feriado em Cruzeiro do Sul.

A tarifa de Rio Branco está disponível no site da MaxMilhas, empresa especializada na emissão de passagens aéreas com economia. O valor da MaxMilhas é R$ 329,74 menor em relação ao preço cobrado pela Gol.

Quem está em Cruzeiro do Sul pode viajar para Rio Branco no dia 31 de outubro pagando R$ 515,51, com as taxas. Esse valor é R$ 159.18 mais em conta ao preço cobrado pela Gol. Os preços citados incluem as taxas de embarques. De Cruzeiro do Sul para Manaus, para viagem no dia 6 de dezembro, você pode comprar a passagem aérea por R$ 193,60, com taxas incluídas.

MAIS DESCONTOS

Você poderá ganhar descontos de até R$ 60 nos preços das passagens. Basta digitar o código APROVEITEOUTUBRO para ganhar desconto de R$ 50,00. O desconto vale para uma única compra, uma utilização única por login. Digitando o código MELHORMES você terá desconto de R$ 60. Esse código vale para a primeira compra na MaxMilhas.

A passagem de Rio Branco para Cruzeiro do Sul que custa R$ 344,65 é reduzida para R$ 294,65 e que de Cruzeiro do Sul para Manaus cai de R$ 193,60 para R4 143,60 com o código APROVEITE OUTUBRO.

Os dois códigos poderão ser usados até às 23h59 de terça-feira, dia 31 de outubro. Eles devem ser digitados quando você estiver na etapa de pagamento.