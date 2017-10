Em Rio Branco, motoristas da Uber fazem protesto contra lei que determina exigências para aplicativos de transporte

Motoristas da Uber fazem um protesto na manhã desta segunda-feira (30), embaixo da Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco. O grupo é contra o projeto (PL nº 28), que foi aprovado em abril pela Câmara dos Deputados, e regulamenta os aplicativos de transporte individual pago.

A organização diz que os participantes ainda se concentram no local, por isso não sabe informar quantos estão no ato. A manifestação também ocorre em outros estados.

Ao G1 , a motorista Bruna Silva, que participa do protesto, afirma que a PL afeta diretamente o intuito da mobilidade urbana. “Os aplicativos surgiram para possibilitar o transporte de passageiros com baixo custo benefício”, destaca.

No último dia 24 deste mês, o Senado aprovou um requerimento de urgência para votar e analisar o projeto de lei que regulamente o serviço. Com a aprovação da urgência, o projeto ganha prioridade na pauta de votações da Casa e pode ser realizada nesta terça (31).

Entre as exigências determinadas no projeto estão vistorias periódicas nos veículos de transporte privado, idade mínima para os condutores e “ficha limpa” dos motoristas. Além disso, os carros devem ter placa vermelha e rodar com base em licença específica.