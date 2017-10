CRIME: Crianças encontradas nuas, feridas e com queimaduras na beira de represa; padastro é o suspeito

encontraram duas meninas, uma de cinco anos e outra de sete. O fato aconteceu na linha 180 Norte na cidade Rolim de Moura. De acordo com informações da polícia, no local do fato os policiaisencontraram duas meninas, uma de cinco anos e outra de sete.

As crianças informaram ser moradoras de Santa Luzia D’Oeste. Ambas estavam sentadas na beira de uma represa e aparentavam sinais de agressões e queimaduras pelo corpo. Próximo ao local foi encontrado abandonado um veículo Fiat Siena de cor branca.

O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou as meninas até hospital municipal. Segundo informações o padrasto das meninas é o principal suspeito. O homem teria agredido as crianças e em seguida ateou fogo no corpo.

Umas das meninas estava com a perna toda queimada e um corte profundo na cabeça. Após o ato criminoso o suspeito fugiu adentrando na mata. Na busca os policiais encontraram uma roupa queimada de uma das crianças. A polícia continua as buscas para encontrar o suspeito.