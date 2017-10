COVARDIA: Filho é preso após agredir mãe de 68 anos e sobrinha de 12

no bairro Embratel, em Porto Velho. Na noite de domingo (29) Eudo L. F. (44) foi preso após agredir a própria mãe de 68 anos e a sobrinha de 12. O crime aconteceuno bairro Embratel, em Porto Velho.

De acordo com relatos da ocorrência policial, o suspeito, aparentando estar sob efeito de álcool, passou a agredir a idosa com socos na cabeça e quando a sobrinha tentou impedir foi atacada com tapas no rosto. Uma irmã do suspeito chegou ao local e foi ameaça por ele com uma faca. A Polícia Militar imediatamente foi acionada e prendeu Eudo em flagrante.

A idosa disse que já foi agredida outras vezes pelo filho e não acredita mais na Justiça. Eudo foi levado para a Central de Flagrantes.