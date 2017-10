Concursos públicos têm mais de 14 mil vagas abertas em todo país

Salários chegam a R$ 16,5 mil

Ao menos 140 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país nesta segunda-feira (30). São mais de 14 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 16,5 mil. Editais podem ser consultados na internet.

Segundo o “G1”, há também concursos para formação de cadastro de reserva, em que os aprovados são convocados de acordo com a abertura de vagas.

Confira:

Prefeitura de São Bento do Sul (SC) tem 47 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior e salários de até R$ 2.648,03. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Correia Pinto (SC) abre vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 14.576,03. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Manfrinópolis (PR) abre 22 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.882,61. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos (Valiprev) abre oito vagas para candidatos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 5.522,91. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Maravilha (SC) abre 51 vagas para candidatos de níveis médio e superior, com salários de até R$ 8.119,99. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Sertânia (PE) abre 358 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 8.119,99. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abre 11 vagas para candidatos com níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.180,66. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Itajaí (SC) abre 60 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 3.030,80. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Companhia Docas do Rio Grande do Norte abre 8 vagas para candidatos com nível médio. Os salários chegam a R$ 1.995,01. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Desterro de Melo (MG) abre 53 vagas para candidatos com níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.774,43. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Calçado (PE) abre 117 vagas para candidatos com níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.000,00. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) abre 133 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 12.984,88. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos abre 13 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.964,69. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Antonina (PR) abre 30 vagas para candidatos de nível fundamental. Os salários chegam a R$ 1.200,00. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Prefeitura de Araguanã (MA) abre 174 para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 6.000,00. As inscrições devem ser feitas até 31/10/2017.

Secretaria de Saúde de Santa Catarina abre 74 vagas para candidatos de níveis técnico e superior. Os salários chegam a R$ 7.813,53. As inscrições devem ser feitas até 30/10/2017.

Prefeitura de Franco da Rocha (SP) abre 31 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.340,24. As inscrições devem ser feitas até 30/10/2017.

Prefeitura de Paranapanema (SP) abre 3 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 4.212,95. As inscrições devem ser feitas até 30/10/2017.

Prefeitura de João Pessoa abre 20 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.500,00. As inscrições devem ser feitas até 30/10/2017.

Prefeitura de Vera (MT) abre 68 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5.500,00. As inscrições devem ser feitas até 30/10/2017.

Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) abre 78 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.147,57. As inscrições devem ser feitas até 29/11/17.

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) abre 197 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.396,43. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de Alvorada de Gurguéia (PI) abre 76 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.000,00. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão (SEAP) abre vagas em Barra do Corda, Colinas e São João dos Patos para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.283,56. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de Barra de São Miguel (AL) abre 76 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.298,80. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de São Pedro (SP) abre 13 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.338,22. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de Criciúma (SC) abre 277 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Câmara Municipal de Itararé (SP) abre 2 vagas para candidatos de níveis fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 7.373,15. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de Piraquara (PR) abre vagas para candidatos de níveis fundamental e médio. Os salários chegam a R$ 1.707,00. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de São Miguel dos Campos (AL) abre 102 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5.200,00. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de Roteiro (AL) abre 89 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.500,00. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Prefeitura de Baixa Grande (BA) abre 122 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.000,00. As inscrições devem ser feitas até 29/10/17.

Procon de Goiás abre 15 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ R$ 3.165,41. As inscrições devem ser feitas até 28/11/17.

Prefeitura de Deputador Irapuan Pinheiro (CE) abre 125 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.000,00. As inscrições devem ser feitas até 28/10/17.

Prefeitura de Tabuleiro (MG) abre 81 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 9.413,77. As inscrições devem ser feitas até 27/12/17.

Polícia Civil de Santa Catarina abre 394 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 5.317,94. As inscrições devem ser feitas até 27/12/17.

Prefeitura de Modelo (SC) abre 4 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 13.645,12. As inscrições devem ser feitas até 27/10/17.

Minas Gerais Administração de Serviços (MGS-MG) abre 143 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.964,50. As inscrições devem ser feitas até 27/10/17.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) abre 18 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.180,66. As inscrições devem ser feitas até 27/10/17.

Tribunal Regional Federal da 5ª Região abre 14 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.461,90. As inscrições devem ser feitas até 27/10/17.

Universidade Federal de Campina Grande (UFGC) abre vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3,121.76. As inscrições devem ser feitas até 27/10/17.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) abre 10 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 9.585,67. As inscrições devem ser feitas até 27/10/17.

Prefeitura de Várzea Nova (BA) abre 116 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.759,45. As inscrições devem ser feitas até 27/10/17.

Câmara Municipal de Barra do Garças (MT) abre 4 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.257,70. As inscrições devem ser feitas até 24/11/17.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) abre 31 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 10.043,67. As inscrições devem ser feitas até 23/11/17.

Prefeitura de Ibiporã (PR) abre 19 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.120,78. As inscrições devem ser feitas até 23/11/17.

Prefeitura Municipal e SAMAE de Japurá (PR) abre 61 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 15.961,56. As inscrições devem ser feitas até 23/11/17.

Prefeitura de Demerval Lobão (PI) abre 18 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 6.000,00. As inscrições devem ser feitas até 23/11/17.

Câmara Municipal de Bom Jesus do Galho (MG) abre 4 vagas para candidatos de níveis fundamental e médio. Os salários chegam a R$ 1.434,16. As inscrições devem ser feitas até 23/11/17.

Prefeitura de Votorantim (SP) abre 30 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 2.172,57. As inscrições devem ser feitas até 23/11/17.

Prefeitura de Guia Lopes de Laguna (MS) abre 99 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 9.672,46. As inscrições devem ser feitas até 23/11/17.

Prefeitura de Ibirama (SC) abre 11 vagas para candidatos de níveis alfabetizado e superior. Os salários chegam a R$ 2.779,07. As inscrições devem ser feitas até 22/11/17.

Prefeitura de Limeira (SP) abre 26 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 6.201,49. As inscrições devem ser feitas até 22/11/17.

Prefeitura de Abelardo Luz (SC) abre 77 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 15.596,77. As inscrições devem ser feitas até 22/11/17.

Prefeitura de Laranjal Paulista abre vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.374,41. As inscrições devem ser feitas até 21/11/17.

Prefeitura de São Bernardino (SC) ) abre 2 vagas para candidatos de nível fundamental. Os salários chegam a R$ 1.126,45. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Câmara Municipal de Arujá (SP) abre 12 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.000,00. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo (SP) abre 57 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.433,04. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Prefeitura de Pelotas (RS) abre 80 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 1.718,75. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Conselho Regional de Serviço Social da 9ª Região abre 2 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.533,63. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Universidade Estadual do Oeste do Pará (Unioeste) abre 241 vagas para candidatos de nívelsuperior. Os salários chegam a R$ 8.208,60. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Prefeitura de Santo Antônio do Leste (MT) abre 17 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5.806,79. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Prefeitura de Paraíso (SC) abre 18 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 16,500.00. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Prefeitura de Capão Alto (SC) abre 10 vagas para candidatos de níveis alfabetizado e superior. Os salários chegam a R$ 4.312,96. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Prefeitura de Paraíso (SC) abre 18 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 16.500,00. As inscrições devem ser feitas até 20/11/17.

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abre 63 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 9.958,67. As inscrições devem ser feitas até 29/11/17.

Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE) abre 383 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.486,10. As inscrições devem ser feitas até 18/11/17.

Prefeitura de Itauçu (GO) abre 48 vagas para candidatos de nível fundamental. Os salários chegam a R$ 937,00. As inscrições devem ser feitas até 17/11/17.

Polícia Militar do Maranhão abre 1 vaga para candidatos de níveis médio e superior. O salário é de R$ 6.913,74. As inscrições devem ser feitas até 16/11/17.

Prefeitura de Guaraniaçu (PR) abre 62 vagas para candidatos de níveis médio e superior. As inscrições devem ser feitas até 16/11/17.

Conselho Regional de Representantes Comerciais de Santa Catarina (Core-SC) abre 80 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 2.914,00. As inscrições devem ser feitas até 16/11/17.

Prefeitura de Santa Rita de Ibitipoca (MG) abre 33 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5.108,25. As inscrições devem ser feitas até 16/11/17.

Prefeitura de Sertãozinho (SP) abre 28 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 7.656,08. As inscrições devem ser feitas até 16/11/17.

Prefeitura de Matão (SP) abre 14 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 6.082,74. As inscrições devem ser feitas até 16/11/17.

Prefeitura de Itabira (MG) abre 96 vagas para candidatos de níveis fundamental, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 4.095,22. As inscrições devem ser feitas até 14/11/17.

Prefeitura de Capinzal (SC) abre 22 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.279,00. As inscrições devem ser feitas até 14/11/17.

Prefeitura de Presidente Nereu (SC) abre 29 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.602,56. As inscrições devem ser feitas até 14/11/17.

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) abre 45 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.180,66. As inscrições devem ser feitas até 13/11/17.

Prefeitura de Porto Ferreira (SP) abre vagas para candidatos de nível superior. As inscrições devem ser feitas até 13/11/17.

Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região abre 105 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 2.409,37. As inscrições devem ser feitas até 13/11/17.

Conselho Federal de Corretores de Imóveis abre 8 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 2,593.23. As inscrições devem ser feitas até 13/11/17.

Prefeitura de Entre Rios do Oeste (PR) abre 2 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 2.750,00. As inscrições devem ser feitas até 13/11/17.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abre vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 9.585,67. As inscrições devem ser feitas até 12/11/17.

Câmara Municipal de Pedro Afonso (TO) abre 9 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 1.600,00. As inscrições devem ser feitas até 12/11/17.

Prefeitura Municipal de Urânia (SP) abre 5 vagas para candidatos de nível fundamental. Os salários chegam a R$ 1.059,05. As inscrições devem ser feitas até 12/11/17.

Secretaria de Educação da Paraíba abre 1 vaga para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 1.896,51. As inscrições devem ser feitas até 12/11/17.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda abre 45 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior. Os salários chegam a R$ 1.832,35. As inscrições devem ser feitas até 10/11/17.

Câmara Municipal de Marília (SP) abre 2 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.093,44. As inscrições devem ser feitas até 10/11/17.

Prefeitura de Gaspar (SC) abre 33 vagas para candidatos de nível fundamental. Os salários chegam a R$ 1.278,57. As inscrições devem ser feitas até 10/11/17.

Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas (GO) abre 224 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 6.200,00. As inscrições devem ser feitas até 10/11/17.

Prefeitura de Cacique Doble (RS) abre 10 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.700,00. As inscrições devem ser feitas até 09/11/17.

Serviço Social do Comércio do Pará (SESC/PA) abre 870 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5.622,00. As inscrições devem ser feitas até 09/11/17.

Prefeitura de Tangará (SC) abre 24 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.431,02. As inscrições devem ser feitas até 09/11/17.

Prefeitura de Leoberto Leal (SC) abre 15 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 1.880,98. As inscrições devem ser feitas até 09/11/17.

Câmara Municipal de Campo Grande abre 70 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.833,33. As inscrições devem ser feitas até 09/11/17.

Prefeitura de Marialva (PR) abre 107 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.986,10. As inscrições devem ser feitas até 09/11/17.

Conselho Regional de Farmácia de São Paulo abre 732 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.118,13. As inscrições devem ser feitas até 09/11/17.

Prefeitura de Senador Cortes (MG) abre 57 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.561,38. As inscrições devem ser feitas até 08/11/17.

Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) abre 19 vagas para candidatos de níveis fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 3.209,12. As inscrições devem ser feitas até 08/11/17.

Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) abre 19 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.291,77. As inscrições devem ser feitas até 07/11/17.

Prefeitura de Otacílio Costa (SC) abre 2 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.805,13. As inscrições devem ser feitas até 07/11/17.

Prefeitura de Monte Alegre do Sul abre 12 vagas para candidatos de níveis fundamental e superior. Os salários chegam a R$ 1.479,52. As inscrições devem ser feitas até 07/11/17.

Prefeitura de Divinolândia (SP) abre vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.386,97. As inscrições devem ser feitas até 07/11/17.

Prefeitura de Iporá (GO) abre 420 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 6.258,95. As inscrições devem ser feitas até 06/12/17.

Prefeitura de Itapejara d’Oeste (PR) abre 35 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 12.500,00. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Prefeitura de São Félix do Tocantins (TO) abre vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.000,00. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Prefeitura de Guaíba (RS) abre 137 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 10.248,71. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Polícia Militar de São Paulo (PM-SP) abre 2 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 3.034,05. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Prefeitura de Pinheiral (RJ) abre 112 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 1.068,29. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 1 vaga para candidatos de nível fudamental. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Prefeitura de Ilhota (SC) abre 37 vagas para candidatos de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.878,58. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Prefeitura de Itirapina (SP) abre 94 vagas para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 6.477,00. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região abre 9 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 2.524,46. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Prefeitura de Nova Bassano (RS) abre 21 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.056,03. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Prefeitura de São José do Herval (RS) abre 9 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 8.385,00. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Etec de Marília abre vagas. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Autarquia Hospitalar Municipal (AHM-SP) abre 948 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.200,00. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Câmara Municipal de Nilópolis (RJ) abre 90 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.500,00. As inscrições devem ser feitas até 06/11/17.

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) abre 7 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 8.361,32. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar do Ceará abre 641 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 7.743,96. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) abre 55 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 1.215,56. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Correios abrem 88 vagas para candidatos de níveis médio e superior em: Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, Belém, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, São José (SC), Aracaju, Bauru (SP), São Paulo e Palmas, Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Os salários chegam a R$ 4.903,05. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Prefeitura de Mario Campos (MG) abre 39 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 1.757,80. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Prefeitura de Planaltina (GO) abre 156 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 1.987,49. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia (Iperon) abre 19 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.475,71. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Cismetro – Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas abre 8 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior em: Holambra, Morungaba, Santo Antônio de Posse. Os salários chegam a R$ 2.474,04. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17

Prefeitura de Flórida Paulista (SP) abre 30 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.854,49. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) abre 3 vagas para candidatos de nível superior. Os salários chegam a R$ 14.700,00. As inscrições devem ser feitas até 05/11/17.

Prefeitura de Petrolândia (PE) abre 15 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 937,00. As inscrições devem ser feitas até 04/11/17.

Prefeitura de Quinta do Sol (PR) abre vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.529,33. As inscrições devem ser feitas até 03/11/17.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abre 83 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.180,66. As inscrições devem ser feitas até 03/11/17.

Prefeitura de Itatiaiuçu (MG) abre 39 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.172,17. As inscrições devem ser feitas até 03/11/17.

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará abre 11 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.044,36. As inscrições devem ser feitas até 03/11/17.

Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo (MT) abre 41 vagas para candidatos de níveis fundamental e médio. Os salários chegam a R$ 1.127,75. As inscrições devem ser feitas até 03/11/17.

Fundação de Atenção Especializa em Saúde de Curitiba (Feaes) abre 56 vagas para candidatos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.743,22. As inscrições devem ser feitas até 02/11/17.

Prefeitura de Morro da Fumaça (SC) abre 7 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 4.968,07. As inscrições devem ser feitas até 02/11/17.

Prefeitura de Roseira (SP) abre 21 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 8.111,85. As inscrições devem ser feitas até 01/11/17.

Prefeitura de Remígio (PB) abre 86 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 2.644,40. As inscrições devem ser feitas até 01/11/17.

Prefeitura de São José dos Pinhais (PR) abre 6 vagas para candidatos de nível médio. Os salários chegam a R$ 4.553,82. As inscrições devem ser feitas até 01/11/17.