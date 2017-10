ATUALIZADA: Mãe das crianças feridas e queimadas, é encontrada morta

O corpo da mãe das crianças de 5 e 7 anos que foram vítimas de graves agressões e queimaduras foi localizado nesta tarde de segunda-feira (30), pela Polícia Civil numa casa ao lado da própria residência, localizada na Rua Rui Barbosa, Centro da cidade de Santa Luzia D’Oeste.

Segundo a polícia, o corpo da vítima identificada como Selma Alves, 26, foi encontrado em cima de um colchão, e apresentava hematomas no pescoço, e um lençol que estava próximo, sinais possivelmente de que a mesma foi morta por asfixia.

Ainda segundo informações, o imóvel onde foi encontrada a vítima possui vários equipamentos de sonorização, pertencente ao principal suspeito Idair dos Reis Maria, 44, conhecido como “Mano Reis”, que segundo informações, o suspeito mantinha um relacionamento amoroso com a vítima.

“Mano Reis”, o principal suspeito dos crimes, continua sendo procurado pela polícia, e quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro do mesmo, favor entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com a Delegacia Civil mais próxima, mesmo que de forma anônima.

Uma equipe da Perícia Criminal da Polícia Civil de Rolim de Moura foi acionada e foi até o local para realizar os trabalhos periciais.