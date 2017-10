Traficantes matam rivais e enviam corpos em pacotes de presente no Rio de Janeiro

A execução de um estudante desencadeou mais uma guerra entre quadrilhas na Zona Norte do Rio. Em retaliação ao assassinato do estudante Matheus William, de 16 anos, criminosos que dominam o tráfico na Cidade Alta executaram bandidos rivais, das favelas do Pica-Pau e Cinco Bocas, com requintes de crueldade na última sexta-feira (27). Os corpos de dois criminosos foram mutilados e jogados na porta da favela do Pica-Pau dentro de caixas de “presente” e amarradas com laço de fita.