SEM DÓ: Assaltante é amarrado e espancado por populares após roubar garçonete

A prisão de Anderson C. S. (29) pelo crime de roubo aconteceu na manhã deste domingo na Rua José Camacho, bairro Liberdade, em Porto Velho. O suspeito foi amarrado e surrado por populares.

Uma garçonete de 28 anos estava chegando em uma panificadora, quando foi abordada por Anderson de arma em punho. Ele anunciou o assalto e roubou um aparelho celular da vítima. Porém, no momento em que fugia, a mulher gritou por socorro e populares conseguiram capturar o suspeito. Anderson foi amarrado e espancado com socos e pontapés. A Polícia Militar foi chamada e populares saíram do local, enquanto o suspeito fazia ameaças para a vítima, mesmo estando amarrado.

Com a chegada da PM, Anderson foi levado para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.