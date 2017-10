Projeto acreano se torna a primeira franquia de instrumentos musicais do Brasil

Quiosque do Músico possui unidades em shoppings de Porto Velho e Cuiabá, com planos de continuar a expansão para todo o Brasil

Com uma equipe que trabalha há sete anos com o universe dos instrumentos musicais, o Quiosque do Músico começou a tomar forma em 2015, e em um período de dois anos, se tornou a primeira franquia brasileira de instrumentos musicais, com pontos de venda e atendimento nas cidades de Porto Velho (RO) e Cuiabá (MT).

Isa Silveira, diretora de expansão do empreendimento, explica que a ideia surgiu após a participação em um curso pelo Sebrae chamado Empretec. Depois disso, o proprietário do Quiosque começou a estudar o mercado de instrumentos musicais em shopping das maiores capitais do Brasil.

“Após esse estudo, a conclusão foi de que havia uma oportunidade, até então inexplorada. Criar uma operação de venda de instrumentos musicais em shoppings era levar, através de nosso serviço, conveniência e conforto para os possíveis clients, que, quando necessitavam de um acessório ou instrumento musical, tinham que se deslocar até os centros das cidades para comprá-los”, disse.

Entre os anos de 2014 e 2015, a equipe estudou a possibilidade de criar, em shoppings centers, uma operação de quiosque para instrumentos musicais. Em dezembro de 2015, após constatar que era possível criar uma operação com este formato, foi aberta a unidade piloto no Porto Velho Shopping.

Após um ano de operação com resultados lucrativos, foi feita uma nova consultoria com o Sebrae para realizer o processo de Formação de Franquia.

“Com o sucesso alcançado, em julho deste ano, abrimos a segunda unidade do Quiosque do Músico no Shopping Três Américas, em Cuiabá. O projeto foi aprovado pelo mercado e pelo consumidor final”, destacou Isa. E em outubro deste ano, três meses depois do segundo ponto commercial, o Quiosque do Músico foi lançado oficialmente como a primeira franquia de instrumentos musicais do Brasil na Expomusic 2017, a maior feira de instrumentos musicais da América Latina.

O sucesso vem graças ao esforço da equipe, constituída por funcionários nas áreas de marketing, administração, e especialista de produtos, e os planos para o crescimento continuam. “No evento, a marca foi colocada à disposição para os empreendedores que queiram investir e fazer parte do mercado musical, que já faturou cerca de R$ 1 bilhão só em 2016. Nosso foco é expandir a franquia por todo o Brasil, e já temos um empreendedor com interesse em levar a franquia para a Argentina”, revelou Silveira.

Na Capital acreana, o Quiosque do Músico irá chegar em dezembro, substituindo a loja Ibox Eletro, localizada em frente ao Terminal Urbano, sendo que já existe uma busca por empreendedores para expansão do negócio aos municípios de Sena Madureira, Feijó e Tarauacá.

Para entrar em contato com a loja Ibox Eletro, entre em contato pelo telephone (68) 3222-8218. Caso deseje investor na franquia, entre em contato com o número (19) 3203-2178. E para conferir as novidades da marca, siga a página do Quiosque no Facebook e no Instagram (@quiosquedomusicobr).