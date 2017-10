Mulher morre ao ser feita de escudo por homem durante fuga em PE

Vítima tinha 37 anos

Uma mulher de 37 anos morreu ao ser feita de escudo humano por um homem que fugia de dois suspeitos nesta sexta-feira (29). O caso ocorreu dentro de uma lanchonete em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

De acordo com o G1, a dupla já teria entrado no estabelecimento atirando. Ao ser feita de escudo, a vítima sofreu um disparo no pescoço e morreu no local. Já o homem foi socorrido e seu estado de saúde é considerado estável.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso será apurado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).