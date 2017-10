Mulher é morta em frente à filha de 6 anos por dívida do marido

Até o momento, nenhum suspeito foi preso

Uma mulher de 28 anos de idade foi morta baleada na tarde desta sexta-feira (27), no Centro da cidade de Gado Bravo, na Paraíba. O crime foi motivado por uma dívida de R$ 3 mil do marido da vítima. A mulher teria levado um tiro no olho pois o homem não estava em casa no momento do crime.

De acordo com o G1, o assassinato ocorreu em frente à filha de 6 anos do casal. Foi a criança que pediu ajuda a vizinhos para ajudar a mãe. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.