Mototaxista morre após colidir contra muro em bairro de Rio Branco

O moto taxista Antônio Narciso da Silva, de 38 anos, morreu na manhã deste domingo após a moto que pilotava colidir contra um muro de uma casa no bairro Santo Antônio, em Rio Branco.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que a ocorrência dfoi registrada lá, mas foi repassada para o Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), já que foi na BR-364. De acordo com as informações, Silva estava em alta velocidade e acabou perdendo o controle do veículo.