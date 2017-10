Mais de 11.500 eleitores devem atualizar títulos em Porto Acre após extinção da 10ª zona

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) informou que os eleitores de Porto Acre também devem atualizar o título após a extinção da 10ª zona eleitoral. Os eleitores inscritos na 10ª zona eleitoral, em Rio Branco, foram remanejados paras as 1ª e 9ª.

Com a exclusão da 10ª zona, que compreendia Porto Acre e parte de Rio Branco, os eleitores precisam atualizar o documento para evitar transtornos nas próximas eleições. De acordo com o TRE-AC são 11.589 eleitores registrados no posto de atendimento eleitora da cidade, que fica na Rodovia AC-10, km, 58.

O órgão destaca ainda que a mudança pode ser feita no Fórum Eleitoral ou em qualquer ponto itinerante. O cronograma está disponível do site do TRE-AC. Com a extinção da 10ª zona, os eleitores passar a fazer parte da 1ª zona eleitoral.