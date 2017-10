Lavador de carros foi morto por engano: ‘estava no lugar errado, na hora errada’, diz família

Estava no lugar errado, na hora errada”. Assim os familiares do lavador de carros Roberto Oliveira Caio, de 24 anos, explicam a morte dele na noite deste sábado (28), enquanto assistia a um jogo de futebol na casa de um amigo no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco.

Segundo a família, ele foi atingido por ao menos 7 tiros, sendo que cinco foram à queima roupa.

Caio era lavador de carro e estava casado há seis anos. A família diz que ele era trabalhador e não tinha envolvimento com o crime e que teria sido confundido com outra pessoa ao ser morto. Segundo a família, ele morava na Amadeo Barbosa e tinha ido até a Seis de Agosto pegar uniformes e assistir ao jogo do Flamengo contra o Vasco que passava na TV.

“Ele foi até casa de um amigo dele, onde tudo aconteceu. Ele pegou os uniformes, estava passando o jogo, então ele sentou na entrada da casa. Por volta das 17h, um carro prata chegou e os homens saíram já atirando em todo mundo”, conta uma tia da vítima, que prefere não se identificar.

Na hora do tiroteio, todo mundo correu. Caio também tentou fugir dos disparos, mas foi perseguido por um dos suspeitos.

“Primeiro, ele foi alvejado com um tiro no braço, conseguiu correr e pegou outro na costela. Foi quando os caras invadiram a casa mesmo. O Caio tentou pular para fugir, mas escorregou. Já no chão, deram cinco tiros à queima roupa no peito. Nos disseram que os caras atiravam para cima e diziam que quem mandava lá era o Bonde dos 13”, conta.

A tia diz ainda que, logo depois, descobriram que o alvo dos bandidos seria um rapaz chamado Biel e que Caio, na verdade, foi morto por engano.