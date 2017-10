Inscrições abertas para o 1º Encontro Jurídico dos Delegados de Polícia Civil do Acre

Evento promovido pela Adepol-AC pretende debater temas voltados para o inquérito policial e as funções judiciais

Integrando ainda mais a comunidade jurídica do Acre, a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Acre (Adepol-AC) promove em novembro, na Capital acreana, o 1º Encontro Jurídico dos Delegados de Polícia Civil do Acre, que abordará temas atuais e de relevância para a Polícia Judiciária.

O evento, que possui inscrição gratuita, terá participação de três palestrantes, que trarão ao público participante debates e esclarecimentos sobre os temas “Moderna visão do inquérito policial”, “Conciliação de conflitos” e “Função judicial do Delegado de polícia na detenção em flagrante”.

As palestras serão ministradas, respectivamente, por Henrique Hoffmann (Delegado de Polícia Civil do Paraná), Vanderlei Thomas (Delegado de Polícia Civil do Acre) e Ruchester Marreiros (Delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro).

Além de atuarem na área jurídica, Henrique Hoffman é professor do CERS – Cursos Online e colunista do Consultor Jurídico (Conjur), além de possuir página própria na internet (www.henriquehoffmann.com); Ruchester Marreiros é professor, palestrante, e colunista do Conjur e do Canal Ciência Criminais; já Vanderlei Thomas é Mestre em Direito, além de ter formação em Psicologia.

Hoffmann e Marreiros também são autores de diversas obras jurídicas, e algumas delas serão sorteadas durante o evento para os participantes.

O I Encontro Jurídico será no Teatro da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), com início previsto para 18h no dia 7 de novembro. Segundo a Adepol, os participantes também receberão certificado de participação de 4 horas.

Para se inscrever, acesse o site clicando AQUI. Para mais informações, entre em contato através do telefone e WhatsApp (68) 99919-1427.