INFIEL: Após flagrar marido com outra, mulher é surrada por atender ligação de amigo

Policiais militares prenderam no início da madrugada deste domingo (29) Bruno F. C. (27) acusado de espancar a esposa de 33 anos. O crime aconteceu na residência do casal, localizada no bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com relatos da ocorrência policial, a vítima informou que recentemente flagrou o marido com outra mulher e desde então o relacionamento não vinha dando mais certo. Já nesta data, o suspeito, que estava sob efeito de álcool, ficou enciumado após a esposa atender uma ligação de um amigo. Tomado pela fúria, Bruno desferiu socos e pontapés no abdômen da esposa. A vítima foi jogada ao solo, bateu a cabeça na parede e, logo em seguida ainda foi atacada com um soco no olho direito. Uma equipe da PM foi acionada, o suspeito resistiu a prisão e foi utilizada a pistola de choque – Spark. Bastante lesionada, a mulher recusou ser levada para a UPA e afirmou que depois procuraria atendimento na rede de saúde particular.

Bruno foi encaminhado para a Central de Flagrantes. Com medo de represália por ter denunciado o marido, a vítima solicitou uma medida protetiva com urgência.