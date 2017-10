DESOVADO: Corpo com vários golpes de faca é encontrado à beira de estrada

O cadáver de um homem de aproximadamente 40 anos, ainda não identificado, foi encontrado já em início de decomposição na tarde deste domingo (29) à beira da Estrada da Areia Branca, ramal da água mineral Minalinda, na zona Rural de Porto Velho. A vítima trajava camisa listrada, calça jeans e tênis.

Um sitiante que passava pela região avistou o corpo que estava cercado por diversos urubus. Imediatamente a Polícia Militar e a Perícia Técnica foram solicitadas.

Durante os trabalhos de coleta de vestígios, foi verificado que o homem havia sido assassinado com inúmeros golpes de faca, inclusive na cabeça. O cadáver estava enrolado em lençóis, indicando que a vítima foi morta em outro local e desovada às margens do ramal. Ao lado do cadáver foram encontrados um controle de TV e uma faca.Todavia, a arma branca não aparentava ter sido a mesma usada no crime.

A vítima não portava documentos de identificação. O corpo foi removido ao IML. Agentes da Delegacia de Crimes Contra a Vida estiveram presentes e deram início as investigações.