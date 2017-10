DESACORDADO: Colisão frontal entre carros deixa motorista em estado grave

Na noite deste sábado (28) um grave acidente de trânsito envolvendo dois automóveis de passeio foi registrado no cruzamento da Rua Algodoeiro com Cravo, bairro Cohab, zona Sul de Porto Velho. Uma pessoa ficou lesionada na cabeça e desacordada.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um carro modelo Celta seguia na Rua Algodoeiro, sentido Rua Pau Ferro e o veículo Honda Civic transitava em direção oposta. Em determinado momento houve a colisão frontal. Devido ao forte impacto, o motorista do Celta bateu violentamente a cabeça no para-brisas do veículo. O homem ficou desacordado, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital João Paulo II.

Os ocupantes do outro automóvel saíram ilesos. A Companhia de Trânsito e a Perícia Técnica foram chamadas para os serviços necessários.