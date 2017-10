COVARDIA: Sogra é hospitalizada após ser espancada por genro

O crime de lesão corporal foi praticado no final da noite de sábado (28) em uma residência no bairro da Balsa, em Porto Velho. Railton S. C. (28) foi preso por agredir brutalmente a própria sogra de 49 anos.

Consta em boletim de ocorrência, que a vítima interveio em um princípio de briga entre duas filhas, sendo uma delas esposa do suspeito. Neste momento, Railton ficou extremamente exaltado e passou a espancar violentamente a sogra com socos, empurrões e enforcamentos. A mulher utiliza platina na clavícula e as agressões causaram sangramento e fortes dores na região. A mulher teve de ser internada no hospital João Paulo II e ficou sob os cuidados de um ortopedista.

Uma guarnição da Polícia Militar foi chamada e prendeu Railton em flagrante. Ele foi apresentado na Central de Flagrantes.