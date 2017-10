Acre tem mais de 54 mil inscritos no Enem 2017; número é 11% menor do que no ano passado

Segundo o Inep, queda nas inscrições foi causado pelo Enem ter deixado de ser meio para obter certificação de conclusão do Ensino Médio. Provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que 54.379 mil participantes do Acre se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017.

O número é 11% menor do que em 2016, quando mais de 60 mil pessoas realizaram inscrição para participar das provas.

Segundo o Inep, a queda no número de inscrições é consequência do Enem ter deixado de ser um meio para obter certificação de conclusão do Ensino Médio.

Agora, quem quiser ter o certificado precisa participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Apesar da redução de participantes, as provas do Enem vão ser aplicadas em 17 cidades.

Rio Branco é a cidade com maior número de inscritos, 34.710 mil pessoas devem participar do exame. Logo em seguida vem Cruzeiro do Sul, com 8.240 mil, e Sena Madureira, com 2015 participantes.

No estado, 60% dos inscritos foram isentos de pagar a taxa de inscrição. Apenas 21,3% das pessoas pagaram o valor para quem não se encaixa nos requisitos da insenção.

Neste ano, mais mulheres vão fazer as provas. Elas representam uma taxa de 57,3%, apenas 42,7% são homens. O Inep informou ainda que 355 atendimentos especializados vão ser feitos no estado durante os dias de prova.

A maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão e deficiência intelectual.

Ao todo, 686 recursos de acessibilidade vão ser usados. 12 deles são videoprovas traduzidas em Libras, novidade nesta edição do Enem. Também vão ser ofertados 184 atendimentos específicos, 50,5% para lactantes. No Acre não houve solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social.

Cartão de confirmação

De acordo com o Inep, não é obrigatório apresentar o cartão de confirmação no dia do exame. No entanto, o órgão recomenda que todos imprimam e levem o documento para facilitar o acesso às informações e evitar confusões com o endereço e os horários da prova.

Data da prova

Pela primeira vez, o Enem será realizado em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. O primeiro domingo as provas vão abordar as áreas de linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova; no segundo, matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de exame.

Horários da prova

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, de acordo com o horário de Brasília (DF). A aplicação do exame começará às 13h30. No primeiro domingo, irá até 19h. E no segundo, até 18h.

Senhas esquecidas

Participantes que esqueceram a senha cadastrada na inscrição deverão recuperá-la para conseguir acessar o cartão de confirmação. O Inep preparou um passo a passo na Página do Participante com orientações para três situações específicas.

A recuperação simples é para aqueles participantes que esqueceram a senha, mas lembram o e-mail cadastrado, para o qual uma nova senha será enviada. Já o participante que não se lembra da senha nem do e-mail, mas se recorda do telefone cadastrado, poderá receber a nova senha por SMS. Aquele participante que não se lembra da senha, do e-mail e do celular deverá cadastrar novos dados de contato.