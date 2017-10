1% dos brasileiros mais ricos ganham média de 541 mil dólares por ano

Renda é superior à dos franceses mais ricos

Ricos ganham mais no Brasil do que na França. Estudo do World Wealth and Income Database, codirigido pelo economista Thomas Piketty, revela que a renda média anual do 1% mais rico no Brasil está em torno de 541 mil dólares, enquanto na França esse 1% ganha de 450 mil a 500 mil dólares por ano.

Como cita a “Folha de S. Paulo”, este 1% mais rico corresponde a 1,4 milhão de brasileiros, segundo dados de 2015.

Considerando apenas o 0,1% mais rico, os números são ainda mais impressionantes: um grupo de 140 mil pessoas recebe ao menos 799,2 mil dólares por ano. A renda média do grupo está em torno de 2,8 milhões de dólares, enquanto a renda média de toda a população do país fica em 19,5 mil dólares ao ano.

Ainda de acordo com a publicação, a maior parte dos mais ricos no Brasil são empresários, juízes, executivos e médicos.