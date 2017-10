Tarde violenta no bairro Seis de Agosto registra uma morte e duas tentativas de homicídio

Mal começou a tarde de sábado (28) e dois jovens de 16 e 17 anos foram baleados no Beco São Domingo,conhecido como Beco da Morte, no Bairro Seis de Agosto. Os jovens foram socorridos por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados aos Pronto Socorro onde passaram por cirurgia.

Não demorou muito e por volta das 17h um homem identificado apenas como Roberto. mais conhecido pela alcunha de “Beto”, foi alvejado com pelo menos sete disparos de arma de fogo na Rua Cearense, do mesmo bairro.

Populares informaram que a vítima foi surpreendida por homens armados que estavam em um veículo prata e após o crime saíram tomando rumo ignorado. A placa estava com restrição de roubo.

Nós últimos dias, o número de casos em que carros ou motocicletas tem sido alvo de criminosos tem aumentado consideravelmente. Antes, os carros roubados eram direcionados aos países vizinhos e trocados por arma. A faceta ainda acontece, mas com pouca frequência devido ao fechamento da fronteira com a Bolívia durante a noite.

Agora, de acordo com o Comandante da Polícia Militar, Júlio César, os veículos roubados, em sua maioria estão sendo direcionados para o cometimento de crimes na cidade. A incidência de veículos recuperados dias após o roubo também tem sido grande, após o abandono do veículo pelos criminosos.