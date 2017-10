RECÍPROCA: Briga de casal com faca e golpes de telha acaba na delegacia

de lesão corporal recíproca em uma residência no bairro do Roque, em Porto Velho. O casal identificado como Michel R. O., 29, e Maiza S. S., 20, foi preso na madrugada deste sábado (28) sob a acusação do crimede lesão corporal recíproca em uma residência no bairro do Roque, em Porto Velho.

Segundo o registro da ocorrência, o homem chegou em casa fora do horário e, de imediato a mulher iniciou acalorada discussão. Com raiva, Michel se apossou de uma telha e arremessou contra a esposa, que lesionou-se nos braços e pernas. Ela se armou com uma faca e partiu para cima do marido. Durante a luta corporal, os dois acabaram esfaqueados nas mãos.

A PM foi chamada e deu voz de prisão ao casal. Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.