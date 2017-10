Motociclista morre após acidente com caminhão em rodovia em Rio Branco

O motociclista João José de Oliveira, de 45 anos, morreu após colidir contra um caminhão. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (28), no km 21 da rodovia AC-40, em Rio Branco.

O BPTran destacou que essas são informações preliminares com base no que foi relatado por testemunhas e também nas marcas que ficaram no local após o impacto. A equipe que atendeu a ocorrência registrou um boletim e o caso deve ser investigado.