Mais de 2 mil casais oficializam união durante Casamento Coletivo em Rio Branco

Um grupo de 2.250 casais oficializaram a união durante o Casamento Coletivo que ocorreu na noite de sexta-feira (27), no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

O evento faz parte do Projeto Cidadão, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). Casais de todas as idades decidiram mostrar o amor que sentem pelos parceiros e trocaram alianças. Em 22 anos, o Casamento Coletivo já beneficiou 37 mil casais que casaram sem nenhum custo.