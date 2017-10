Mãe pede ajuda para o filho de sete anos que sofre problemas de coração

Quem puder ajudar com qualquer quantia deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99903 4194.

A dona de casa Maronice Oliveira, residente no Bairro da Vitória, em Sena Madureira, concedeu entrevista à Rádio Dimensão FM nesta sexta-feira, 27, ocasião em que fez um apelo às pessoas de bom coração. Ela está pedindo ajuda para o tratamento do filho Jeferson Oliveira, de apenas 7 anos de vida, que vem enfrentando problemas cardíacos.

Maronice relatou que precisa fazer vários exames do filho em Rio Branco que custam em torno de 1.600 reais. Porém, a família não dispõe desse recurso já que a única renda é oriunda do programa Bolsa Família. “A situação do meu filho é muito difícil. Um dia desses levei ele no hospital e o médico disse que se tivesse demorado mais cinco minutos ele teria morrido. Meu filho é tudo na minha vida. É muito triste para uma mãe ver todo esse sofrimento e não poder fazer, por isso, estamos pedindo ajuda às pessoas de bom coração”, comentou.

Ela confirmou realmente a necessidade de realizar esses exames. “Esses exames custam 1.600 reais e devem ser feitos até sexta-feira próxima. Minha família não tem esse recurso, por isso, qualquer doação nos ajudará muito. Meu filho não consegue brincar com os colegas que fica logo cansado, reclamando muito. Ele é apenas uma criança. Quem puder, nos ajude”, completou.

Quem puder ajudar com qualquer quantia deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99903 4194.