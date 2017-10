Homem é preso após sequestrar e estuprar criança de 10 anos na Paraíba

A vítima estava acompanhada da mãe, mas, no momento em que o autor do crime chegou, a mulher havia saído para pegar dinheiro

Uma criança de 10 anos foi abusada sexualmente após ser levada de uma rodoviária por um homem, em Campina Grande, na Paraíba. O suspeito foi preso, na noite dessa sexta-feira (27), no bairro do Catolé, de acordo com a delegada Maria Madilene.

A vítima, segundo informações do G1, estava acompanhada da mãe, mas, no momento em que o autor do crime chegou, a mulher havia saído para pegar dinheiro. A garota foi raptada e levada para um matagal. Após uma denúncia, o homem foi detido dentro de um carro com a calça abaixada.