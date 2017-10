Homem é morto com cerca de 15 tiros em dia de encontro entre governadores no Acre

Alcimar Anjo de Paula Júnior, de 19 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta sexta-feira (27), na Travessa Bolívia, bairro Habitasa, poucas horas após o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional, que aconteceu no Resort Hotel, em Rio Branco.

A informação é de que dois homens se aproximaram da vítima em um veículo e efetuaram cerca de 15 disparos de arma de fogo. Alcimar foi socorrido por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, quando chegaram ele já estava morto.

O local logo foi isolado pela Polícia Militar e a perícia fez a coleta de informações relevantes ao inquérito policial que deve ser aberto para investigar a morte. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Homicídios.