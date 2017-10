Exame Nacional do Ensino Médio 2017 será aplicado para mais de 54 mil inscritos no Estado do Acre; confira

Nos dias 5 e 12 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 será aplicado no estado do Acre para 54.379 participantes. O número representa 0,8% do total de 6.731.203 inscritos. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 17 municípios, mesmo número do ano passado, apesar no número de participantes ser 11% menor. No Enem 2016, o estado teve 61.146 participantes. A queda no número de inscrições é consequência Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Perfil – No Acre, 21,3% dos participantes são pagantes; 60,1% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei ou do Decreto e 18,6% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Em relação à situação de ensino; 74,8% já concluiu o Ensino Médio; 19,7% é concluinte este ano; 4,5% concluirá após 2017 (treineiro). Do total de participantes do Acre, 57,3% são mulheres e 42,7% são homens.

Atendimentos – Foram aprovados 355 atendimentos especializados no Acre. A maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão e deficiência intelectual. Serão usados 686 recursos de acessibilidade, sendo 12 videoprovas traduzidas em Libras, novidade desta edição. Também serão 184 atendimentos específicos, 50,5% para lactantes. O estado não teve solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social.

Participantes por faixa etária

Menor que 16 – 684

Igual a 16 – 2.125

Igual a 17 – 4.978

Igual a 18 – 5.858

Igual a 19 – 5.127

Igual a 20 – 4.286

De 21 a 30 – 21.581

De 31 a 59 – 9.698

Maior ou igual a 60 – 42

Confira o total de inscritos por município de aplicação