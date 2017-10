Estudante é preso após ser confundido com chefe de organização criminosa no Acre

O estudante de agronomia Elizeu Freitas, conhecido como Zeu, de 24 anos, disse que foi preso nesta quinta-feira (26) após ser abordado pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul. O jovem conta que os policiais perguntavam por drogas e armas durante a prisão. Na delegacia a surpresa, Freitas seria um dos comandantes de uma facção criminosa que atua na cidade, acusação que ele nega. No outro dia, foi descoberto o engano.

O G1 entrou em contato com a assessoria da PM e foi informado que a corporação vai se inteirar sobre o caso e se posicionar posteriormente.

Freitas conta que estava chegando na casa da tia e, no momento em que foi abordado pelos policiais, informou o nome e foi quando a confusão começou. “Eu tinha saído para pagar um boleto, quando cheguei na casa da minha tia eles já chegaram e me prenderam”, afirma.

O estudante conta que foram os momentos mais tensos que viveu e que temia pela própria vida. “Quando cheguei na delegacia sofri um constrangimento muito grande, eles me ameaçaram, colocaram a arma na minha boca e diziam que eu era perigoso sendo que eu não sou nada disso”, afirma.

Após ouvir os depoimentos, o delegado Alexnaldo Batista percebeu que havia acontecido um engano. Freitas tinha sido confundido com outro suspeito, que tinha o mesmo nome, apelido e mora no mesmo bairro que a pessoa que estava sendo procurado pela polícia.

“O que aconteceu foi que o nome do estudante gerou uma confusão e foi constatado que ele não tem envolvimento nenhum com a criminalidade”, afirmou Batista.

O estudante conta que ficou preocupado com a repercussão do caso e com a sua foto sendo divulgada em grupos como um membro de facção criminosa.