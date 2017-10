Após 22 dias, cão que fugiu de pet shop durante temporal é achado em casa abandonada em Rio Branco

Após 22 dias, o cachorro Kitucho, da raça Blue Heeler, foi encontrado em uma casa abandonada cercada por um matagal na madrugada deste sábado (28), no bairro Sobral, em Rio Branco. O animal, de 3 anos , fugiu de um pet shop durante um temporal no dia 6 de outubro.

A dona do cachorro, Hellen Diane, publicou no Facebook, neste sábado, que Kitucho foi encontrado após a família receber uma ligação de uma mulher dizendo onde ele estava.

A família foi ao local, uma casa abandonada com um matagal no fundo que seguia até às margens do Rio Acre. No entanto, ao chegarem, o animal não estava lá. Mesmo assim, decidiram montar acampamento e esperar que ele retornasse.