Sesc prepara programação para o Dia do Comerciário

O Serviço Social do Comercio no Acre (Sesc/AC) preparou uma vasta programação esportiva, lazer, de saúde e cultural para festejar o Dia do Comerciário, comemorado em 29 de outubro, no Sesc Bosque, durante todo o dia. As atividades serão desenvolvidas a partir das 8 horas e o público poderá participar de dinâmicas e atividades em todas as áreas de atuação do Sesc.

Serão torneios de futebol soçaite, festival recreativo de Sinuca e Dominó, banho de piscina, recreação aquática, hidro recreativa, som ao vivo (pagode, sertanejo) e sorteios de prêmios. Além disso, pensando na saúde dos comerciários, os profissionais do Sesc Saúde realizarão aferição de pressão, testes de glicemia, vacinação, orientação nutricional sobre a importância da atividade física e prevenção de doenças.

Os comerciários também poderão saborear um delicioso almoço no restaurante do Sesc bosque, a partir das 11h.

Dia do Comerciário

O Dia do Comerciário é comemorado nacionalmente no dia 30 de outubro, data em que aproximadamente 5 mil comerciários, no Rio de Janeiro, organizaram grande manifestação, marchando em direção ao Palácio do Catete, onde foram recebidos pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas. Neste encontro, os comerciários entregaram ao presidente as reivindicações da jornada de trabalho de oito horas diárias e repouso remunerado aos domingos.