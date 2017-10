Parceria entre ISE e Senac projeta jovens para o mercado de trabalho

A profissionalização do adolescente está consagrada na atual Constituição Federal do Brasil, devendo ser assegurada com absoluta prioridade. Visando assegurar estes e outros direitos dos adolescentes, privados de liberdade, o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), tem feito grandes avanços na formação de socioeducandos.

Por meio de uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem do Acre (Senac) e o ISE, três jovens que cumprem medidas judiciais no Centro Socioeducativo Acre estão se profissionalizando, participando de oficinas e recebendo orientações sobre as carreiras do futuro.

Existe atualmente no Acre uma grande variedade de cursos superiores e cursos técnicos, e assim como outros jovens, os socioeducandos do ISE também têm dúvidas de qual carreira seguir.

Desta forma o diretor do Centro Socioeducativo Acre, Adilson Dantas, levou alguns adolescentes que já concluíram o ensino médio para participarem de uma palestra no SENAC, onde foram expostas as profissões mais requeridas pelo mercado de trabalho no presente e no futuro.

Para Adilson Dantas, o ISE tem em sua proposta de trabalho o desenvolvimento de atividades que possam despertar nos jovens as habilidades concernentes à carreiras e profissões.

“Muitos desses jovens chegam ao ISE sem perspectivas de vida. No âmbito familiar não tiveram alguém para aconselhar ou despertar suas habilidades. Aqui a gente consegue fazer com que estes adolescentes voltem a sonhar, graças aos esforços dos nossos profissionais e ao presidente Rafael Almeida”, pontuou Adilson.

Desta forma, Rafael Almeida, diretor-presidente do ISE, tem conseguido mudar a vida de muitos jovens que estão ou já passaram pelo ISE. “O olhar humano e a sensibilidade do governador Tião Viana, somadas às parcerias com órgãos públicos e privados nos tem levado a resultados positivos, na formação e profissionalização de muitos adolescentes”, disse.