Pacientes que fazem hemodiálise pedem ‘socorro’ durante manifestação em Rio Branco

Pacientes que fazem tratamento de hemodiálise e transplantados protestam, na manhã desta sexta-feira (27), na Via Verde, em Rio Branco e pedem “socorro” aos governantes. Com uma faixa escrita “Estamos abandonados pelos nossos governantes, precisamos de ajuda urgente”, os manifestantes fecharam a via usando pedaços de madeira e outros objetos enquanto gritavam Fora Temer. As polícias Rodoviária, Militar e Civil estão no local e mediam o ato.