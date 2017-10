Mais de 2 mil casais podem dizer “sim” em Casamento Coletivo no Arena da Floresta, em Rio Branco; confira

Será celebrado na noite desta sexta-feira, 27, a oficialização da união de 2.250 casais no Casamento Coletivo do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). O evento será realizado no Arena da Floresta, a partir das 18h.

A edição 2017 do Projeto é a maior, em número de casais, da história do Projeto, que foi retomado pela atual gestão do TJAC, após período sem realização de suas atividades principais.

Neste ano de 2017 já foram realizadas edições do Casamento Coletivo na Vila do Incra (Porto Acre); Transacreana, km-90 (Rio Branco) e Vila Santa Luzia (Cruzeiro do Sul). Essas localidades também receberam outros diversos serviços, como emissão de documentos, orientações jurídicas e previdenciárias, atividades voltadas à saúde, etc.