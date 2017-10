EXECUÇÃO: Homem é morto a tiros na frente da filha na zona Sul

O homicídio aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (27) na Rua Atabaque, bairro Castanheira, zona Sul de Porto Velho. Um homem identificado como João Lima da Silva (37), foi morto a tiros. De acordo com informações preliminares, João estava retornando de uma escola com a filha, de aproximadamente 10 anos, quando ao parar a motocicleta que pilotava em frente de casa foi atacado a tiros por três homens armados.

Os suspeitos do crime fugiram em um automóvel modelo Gol de cor dourada e uma motocicleta. A vítima foi a atingida com diversos disparos e morreu na hora. A filha entrou em pânico ao ver o pai morto e foi amparada por familiares. A menina ainda chegou a ser atingida de raspão na perna, mas não necessitou de atendimento médico. Um carregador de pistola calibre ponto 40 e munições intactas foram deixadas pelos assassinos no local. Algumas de calibre 9mm também foram achadas na cena do crime.