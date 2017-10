Evento do curso de Jornalismo discute ética em assessoria

Acadêmicos do 3º período do curso de Jornalismo, da Universidade Federal do Acre (Ufac), realizam o projeto de extensão Encontro com a Imprensa Acreana, nesta sexta-feira, 27. O evento, que ocorre no anfiteatro Garibaldi Brasil, a partir das 19h, vai discutir a ética da assessoria de imprensa no Estado.

O projeto irá receber assessores de diferentes setores da imprensa local: Mirla Miranda, Priscila Vildes e Leônidas Badaró. Contará, ainda, com a presença do jornalista e pesquisador Sandro Colferai, professor da Universidade Federal de Rondônia, que lança a edição de 2018 do Intercom Norte na Ufac, que será realizado na cidade de Vilhena (RO).

O objetivo é refletir como a ética é empregada no cotidiano do trabalho do assessor, especialmente em Rio Branco. O avanço das mídias digitais na comunicação, por exemplo, tem colocado importantes desafios para esse profissional, o que requer debates e reflexões sobre os posicionamentos que ele deve tomar.

O encontro faz parte das atividades da disciplina Assessoria de Imprensa l, ministrada pelo professor Wagner Costa. Para ele, o tema é importante, pois a assessoria de imprensa é o principal mercado empregador atualmente e o futuro profissional deve estar consciente da importância da ética em seu trabalho. “A troca de experiência com profissionais que já atuam no mercado permite um novo olhar sobre as discussões realizadas em sala de aula”, afirma.

Para a estudante do 3º período e uma das organizadoras do projeto, Laryssa Evangelista, a iniciativa é uma forma de discutir a ética na assessoria de imprensa de maneira eficiente. “Com o tema ética na assessoria de imprensa, esse primeiro encontro é uma oportunidade para aprender com jornalistas experientes a importância da ética nessa atividade e de que forma podemos contribuir com a imprensa local”, diz.

O evento é aberto ao público, podendo participar alunos da Ufac, de faculdades particulares e interessados no tema. Haverá distribuição de certificados. As inscrições serão feitas no local do encontro.