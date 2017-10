Em vídeo gravado, membros do Bonde dos 13 prometem “visitar” casa de agentes penitenciários no Acre

Circula mais um vídeo nas redes sociais gravado por integrantes de facções criminosas com um recado bem especifico direcionado aos agentes penitenciários. O vídeo, supostamente, teria sido gravado em Cruzeiro do Sul (AC).

Fortemente armados, os integrantes declaram fazer parte da facção Bonde dos 13. No vídeo, eles demonstram estar voltados com supostas agressões contra “irmãos do crime” que cumprem pena nas unidades prisionais.

Sem citar nomes, nem especificar qual a unidade prisional, eles prometem fazer uma “visita” indesejável à casa de agentes penitenciários caso não parem de “tocar” nos irmãos presos. Deixando entendido que os agentes estariam agredindo os integrantes da facção.

“Tô fazendo esse vídeo aqui pros safados dos agentes penitenciários se ligar que os mano do Bonde dos 13 tem irmão aqui fora responsável por eles. Então vou dizer, bem certo, para eles só uma vez: Eles (agentes) vão cuidar das filhas deles e deixem meus irmãos lá tranquilo porque senão eu vou descer na casa desse safados (agentes). Não vou nem citar o nome desse safados se voltarem a tocar nos irmãos presos”. (sic).

Enquanto isso, autoridades do Acre e todas as regiões do Brasil se unem na manhã desta sexta-feria, 27, em Rio Branco, no Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras. Na pauta, eles debatem sobre a instituição do Sistema Nacional de Segurança Pública, proposta que se assemelha ao atual Sistema Único de Saúde, o SUS e ainda a palestra do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Sérgio Etchegoyen.