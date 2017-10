Consumidores de Sena Madureira reclamam do aumento abusivo na conta de Luz

O presidente do Bairro Ana Vieira, Nó de pau, considera a situação um verdadeiro absurdo

Redação Senaonline.net

Os moradores de Sena Madureira estão insatisfeitos com o aumento abusivo na conta luz. Eles alegam que os talões estão chegando com valores altíssimos, mesmo não tendo nenhuma mudança em relação aos equipamentos existentes dentro de casa.

O presidente do Bairro Ana Vieira, Nó de pau, considera a situação um verdadeiro absurdo. “Aqui no Ana Vieira o aumento na conta de luz de alguns moradores foi mais de 50%. Talões que vinham com 180 reais, agora estão chegando com valores superiores a 300 reais. O que a gente não consegue entender é o por que desse aumento todo já que nessas casas não teve o acréscimo de nenhum outro equipamento que consome energia”, frisou.

Nó de pau relatou também que muitos moradores procuram a sede da Eletrobrás em Sena Madureira, mas em nada adianta. “A única resposta que nos dão é que temos que pagar, não resolvem praticamente nada. Queremos pedir o apoio dos nossos deputados e senadores bem como das outras autoridades porque a situação a cada dia que passa fica mais difícil”, completou.

Além do aumento abusivo na conta de luz, os moradores reclamam também sobre a falta de posteamento em vários Bairros de Sena Madureira.